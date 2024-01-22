Чим довший радіус – тим коротша війна: в МЗС зробили важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із закликом до міністрів країн Європейського союзу надати Україні більше зброї.
При цьому дипломат наголосив, що кількість та дальність ракет впливають на тривалість війни.
Про це повідомляє Перває Лента з посиланням на Міністерство закордонних справ.
Кулеба звернув увагу міністрів країн ЄС на збільшення ракетних обстрілів України та закликав їх прискорити військову допомогу нашій державі. За словами міністра, в пріоритеті залишається посилення української ППО.
«Патріоти, NASAMS, IRIS-T та SAMP-T — це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів», — сказав Кулеба.
Крім того, він наголосив на важливості передачі Україні артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів.
«Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус (ред. — йдеться про радіус дії), тим коротшою буде війна», — додав він.
Також глава МЗС нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.
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