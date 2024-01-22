Чим довший радіус – тим коротша війна: в МЗС зробили важливу заяву щодо постачання зброї Україні

При цьому дипломат наголосив, що кількість та дальність ракет впливають на тривалість війни.

Про це повідомляє Перває Лента з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Кулеба звернув увагу міністрів країн ЄС на збільшення ракетних обстрілів України та закликав їх прискорити військову допомогу нашій державі. За словами міністра, в пріоритеті залишається посилення української ППО.

«Патріоти, NASAMS, IRIS-T та SAMP-T — це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів», — сказав Кулеба.

Крім того, він наголосив на важливості передачі Україні артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів.

«Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус (ред. — йдеться про радіус дії), тим коротшою буде війна», — додав він.

Також глава МЗС нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.

Нагадаємо, ще один кандидат від республіканців зняв свою кандидатуру на користь Трампа.