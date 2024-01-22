Ще один кандидат від республіканців зняв свою кандидатуру на користь Трампа

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CNN.

ДеСантіс зауважив, що його кампанія не має чіткого шляху до президентського успіху.

«Якби я міг щось зробити для сприятливого результату, більше зупинок, більше інтерв’ю, я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги», — сказав ДеСантіс і додав, що припиняє свою передвиборчу кампанію.

Водночас він не забув похвалити Дональда Трампа, заявивши, що той перевершує Джо Байдена, а більшість виборців, які підтримують республіканців, хочуть бачити Трампа знову президентом США.

Також він підтримав колишнього президента Дональда Трампа в президентських перегонах.

Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада 2024 року.

Як прогнозують аналітики, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а Дональд Трамп може стати кандидатом від республіканців.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ.