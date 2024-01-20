Україна не погодиться на будь-які переговори з Росією: Путін не зупиниться

Глава Кремля Володимир Путін намагається підкорити не тільки Україну, але й інші пострадянські території.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю Bild.

За словами Подоляка, російський диктатор прагне вести війну доти, доки не завоює всю Україну та усі пострадянські території. Він вважає, що Путін, розв’язавши велику війну і зруйнувавши свою репутацію, не піде на постуки чи мирні переговори.

Також радник керівника Офісу президенту закликає союзників продовжити постачання зброї. На його думку, проблема полягає у нерівномірності, постачання мають бути збалансованими.

Також Подоляк закликав посилити Україну високотехнологічною зброєю, додавши, що лінія фронту становить 1300 кілометрів, а бойові дії ведуться на 600-800 кілометрах. Радник керівника офісу зауважив, що Росія за рік війни не зробила істотного прогресу.

Варто нагадати, що між Україною та Росією було проведено декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Зараз українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

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