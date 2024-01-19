Трамп вимагає у Верховного суду дозволити йому балотуватися на виборах президента США

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politico.

Адвокати колишнього президента вимагають у суддів скасувати рішення Верховного суду Колорадо про виключення політика з виборчого бюлетеня. Свої юридичні аргументи вони виклали в юридичній записці обсягом 59-сторінок.

Варто зауважити, що ці аргументи дуже подібні до меседжів, які Трамп наводив у судах нижчої інстанції та попередньо переглядав у попередніх заявах у Верховному суді.

Тоді політик заперечив, що заворушення в Капітолії були повстанням, а також заявив, що його дії, які передували цьому дню, ніяк не пов’язані із заворушенням.

Як зазначають адвокати експрезидента, промова Трампа в Ellipse того дня була політичною промовою, захищеною Першою поправкою, а не закликом до штурму Капітолію.

«Твердження про те, що президент Трамп має телепатичні здібності, і знав, як відреагують його прихильники, не витримують критики», — зауважили його адвокати.

Водночас критики колишнього президента, а також деякі з його власних співробітників у Білому домі, стверджують, що він володів інформацією про те, що дехто в натовпі був озброєний, і навіть після початку заворушень неодноразово відкидав прохання оточуючих заспокоїти і розігнати натовп.

Що передувало

Варто нагадати, що 28 грудня Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Белоуз пояснила, що рішення обумовлене 14-ю поправкою Конституції США, яка забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту.

20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.

Адвокати Трампа подали апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Рішення очікується 8 лютого, і воно, ймовірно, буде застосовано на території всієї країни.

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