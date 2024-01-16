Зеленський зустрівся з генсеком НАТО в Давосі: про що говоритимуть

Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Reuters та Офіс президента України.

В Офісі президента розповіли, що Зеленський на полях ВЕФ розпочав із зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український глава подякував за стійку підтримку з боку Альянсу в захисті від російської агресії.

Політики обговорили ситуацію на фронті. Президент України розповів про масовані російські удари по українським містам і громадам, які відбулися останнім часом. Він наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Зеленський та Столтенберг також обговорили інші оборонні потреби України.

Крім того, глава держави розповів про продовження роботи над документами щодо гарантій безпеки з західними партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Ще однією темою зустрічі було обговорення підготовки до наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Зеленський наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

В Reuters писали, що президент України разом із делегацією зустрічаються з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Серед головних тем – допомога та відбудова нашої країни.

Як відомо, Всесвітній економічний форум (ВЕФ) розпочався 15 січня у Давосі і триватиме до п’ятниці, 19 січня. На захід зібралися політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі.

Нагадаємо, в Міноборони запропонували створити міжнародну групу з виведення армії РФ з України.