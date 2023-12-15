Єврорада підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля.

«Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою», — заявив Мішель.

Варто зазначити, що Європейська рада також надала Грузії статус кандидата в ЄС.

Окрім того, ЄС розпочне переговори з Боснією і Герцеговиною, як тільки буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства. Мішель звернувся з проханням до комісії надати звіт до березня з метою ухвалення такого рішення.

Глава Євроради наголосив, що це чіткий «сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту».

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, у Брюсселі стартував саміт Європейської ради. Серед головних питань – переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати такі переговори у своїй доповіді, проте таке рішення не підтримує Угорщина.

За словами угорського прем’єра Віктора Орбана, Будапешт підтримує вступ України до ЄС, але питання про відкриття переговорів потрібно вікдласти на пів року.

Раніше повідомлялось, що прем’єр Бельгії жорстко розкритикував Орбана через Україну.