У Раді хочуть звільнити Безуглу з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки

Зокрема, представник Президента у Конституційному Суді України, народний депутат Федір Веніславський заявив, що її висловлювання в умовах війни можуть мати вкрай негативні наслідки з огляду на ті чутливі питання для безпеки та оборони держави, які розглядає комітет. А саме перебування Безуглої у комітеті є загрозою нацбезпеці.

За звільнення Безуглої з посади заступника керівника комітету виступила низка народних депутатів від різних фракцій.

Про це пише Первая Линия з посиланням на народного депутата України Ігора Кривошеєва, який розмістив на своїй сторінці у Facebook короткий з фото постанови щодо звільнення Мар’яни Безуглої. У постанові йдеться про її незадовільну роботу на посаді.

«Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний. Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення!» — повідомив Ігор Кривошеєв.

Як відомо, Мар’яня Безугла неодноразово поширювала у своїх соціальних мережах пости, в яких принижувала роль та внесок ЗСУ, окремих командувачів та Головкома Валерія Залужного. Причиною для її відставки стали заяви про необхідність звільнення Головнокомандувача ЗСУ, оскільки він нібито не надав план ведення війни в 2024 році.

Нагадаємо, Зеленського визнали одним із найвпливовіших політиків Європи.