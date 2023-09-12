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Президент Зеленский наложил вето на закон о декларировании (ВИДЕО)

Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о электронном декларировании, который предполагал сохранить реестры закрытыми еще на год.

«Сегодня утром из Верховной Рады Украины пришел закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию.

Такие ограничения недопустимы.

Декларации должны быть открытыми. Прямо сейчас. Не через год. Реестр необходимо открывать немедленно. Собственно, с этой ключевой поправкой закон и должен быть принят. Желательно — быстро», — заявил президент.