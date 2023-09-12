Политика

Президент Зеленский наложил вето на закон о декларировании (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о электронном декларировании, настаивая на необходимости немедленного открытия деклараций.

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 12 сентября, 2023
0 Менее минуты назад
Владимир Зеленский. Фото из сети
Владимир Зеленский. Фото из сети

Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о электронном декларировании, который предполагал сохранить реестры закрытыми еще на год.

«Сегодня утром из Верховной Рады Украины пришел закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию.

Такие ограничения недопустимы.

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Декларации должны быть открытыми. Прямо сейчас. Не через год. Реестр необходимо открывать немедленно. Собственно, с этой ключевой поправкой закон и должен быть принят. Желательно — быстро», — заявил президент.

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Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 12 сентября, 2023
0 Менее минуты назад
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Admin

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