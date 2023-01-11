Политика

Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад

Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы

Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы

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11.01.2023 15:51

Укринформ

Президент Владимир Зеленский во Львове встретился с лидерами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

Фото встречи глава Украинского государства обнародовал в Телеграме, передает Укринформ.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу", — отметил Зеленский.

Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы

Как сообщалось, Зеленский в среду находится во Львове.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад
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