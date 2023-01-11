Политика
Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы
Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы
Фото, видео
11.01.2023 15:51
Укринформ
Президент Владимир Зеленский во Львове встретился с лидерами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.
Фото встречи глава Украинского государства обнародовал в Телеграме, передает Укринформ.
"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу", — отметил Зеленский.
Как сообщалось, Зеленский в среду находится во Львове.
По материалам: Укринформ