Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы

Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы

Фото, видео

11.01.2023 15:51

Укринформ

Президент Владимир Зеленский во Львове встретился с лидерами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

Фото встречи глава Украинского государства обнародовал в Телеграме, передает Укринформ.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу", — отметил Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский в среду находится во Львове.

По материалам: Укринформ