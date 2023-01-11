Зеленский подтвердил лишение гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача

10.01.2023 22:23

Укринформ

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Об этом он отметил в вечернем видеообращении, сообщает Укринформ.

«На основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича», – сказал Глава государства.

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В то же время Зеленский добавил: «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими».

По его словам, это не последние подобные решения, службы работают.

Ранее в СМИ появилась информация, что Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины народных депутатов от бывшего ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, а также экс-нардепа Андрея Деркача.

По материалам: Укринформ