Кулеба: Мы не просим другие страны послать войска, но мы просим предоставить нам оружие

Кулеба: Мы не просим другие страны послать войска, но мы просим предоставить нам оружие

05.01.2023 17:59

Укринформ

Украина не пойдет ни на какие уступки относительно территориальной целостности государства, относительно других вопросов переговоры возможны.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью арабскому телеканалу Akhbar Al Aan.

"Не может быть никаких уступок относительно территориальной целостности Украины. Относительно других вопросов мы можем вести переговоры. И это – не максималистская, а легитимная позиция, защищенная международным правом", — сказал Кулеба.

Он добавил, что россия не должна играть в игру, требуя, чтобы Украина была "более конструктивной и пошла на уступки". "Потому что это не мы пришли к ним домой. Это они пришли в наш дом", — подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что российские войска ежедневно совершают атаки на украинские позиции на юге и востоке, запускают ракеты и дроны по украинским городам. И такое поведение россии лишь свидетельствует о том, что она не готова к переговорам и восстановлению мира.

"Если кто-либо действительно хочет восстановить мир и проявляет добрую волю, то он себя так не ведет. Он не обстреливает гражданские города, не лишает гражданских жителей тепла, воды и электроэнергии зимой. россия хочет войны, а не мира", — заявил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что цель россии – "разрушить государство Украину и вернуть украинский народ под российский контроль". Все же другое – "это просто дымовой занавес для настоящих политических и военных целей россии".

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Кулеба подчеркнул, что Украина не хотела этой войны и она была ей навязана. "Мы отбиваемся, пользуясь закрепленным в Уставе ООН правом на самооборону", – заявил он.

Министр также отметил понимание того, что "россия, возможно, попытается повторить широкомасштабное наступление". Однако он подчеркнул, что Украина готова к любому дальнейшему развитию ситуации.

"Мы уверены в себе и наших способностях защищать наше государство. Мы никогда, и я подчеркиваю – никогда – даже в худшие времена, не просили иностранные войска прийти к нам. Мы никогда не просили другие страны прислать войска. Мы понимали, что это наша страна, и мы будем ее защищать. Но это правда, что мы просим предоставить нам оружие. Оружие, которое позволит нам нанести поражение армии, которая превышает нашу армию по численности и по количеству вооружения. И пока нам удается добиваться здесь успеха", — заявил Кулеба.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует до конца февраля 2023 года провести международный саммит для обсуждения формулы мира, предложенной Президентом Владимиром Зеленским.

По материалам: Укринформ