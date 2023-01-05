Госдеп США уверен, что в новом Конгрессе сохранится поддержка Украины

03.01.2023 22:27

Укринформ

В администрации Байдена не сомневаются, что широкая поддержка Украины сохранится во время 118-й сессии Конгресса США, которая официально началась во вторник.

Об этом заявил во время брифинга спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы абсолютно уверены, что наш подход в вопросе Украины и дальше будет иметь поддержку обеих партий», – сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что в последний раз Конгресс продемонстрировал это в конце декабря, когда двухпартийным большинством принял масштабный пакет оборонной, экономической и гуманитарной поддержки Украины и союзников в Европе. Это финансирование, по его словам, рассчитано, в том числе на обеспечение помощи украинцам, вынужденным покинуть свои дома, а также странам, поддерживающим украинских беженцев.

«Во время взаимодействия с Конгрессом мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ», – подчеркнул Прайс.

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Представитель Госдепа пояснил, что речь идет о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад. И если позволить россии совершать агрессию против ее мирного соседа, то не только она воспримет это как карт-бланш, но и другие подобные страны.

"Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход", – сказал представитель Госдепартамента США.

В этой связи Прайс отметил, что большое количество членов Конгресса прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.

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Как сообщал Укринформ, по результатам выборов в ноябре 2022 года представители Республиканской партии получили большинство в нижней палате Конгресса США. Часть из них, особенно представители протрамповского крыла MAGA, выступили с громкими заявлениями, которые подвергали сомнению дальнейшее обеспечение Украины многомиллиардной поддержкой.

По материалам: Укринформ