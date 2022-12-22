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Выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США

22.12.2022 08:00

Укринформ

Мы стоим, боремся и выигрываем, потому что мы вместе — Украина, Америка и весь свободный мир. Об этом заявил во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США Президент Украины Владимир Зеленский. Укринформ приводит полный текст выступления.

Дорогие американцы!

Во всех штатах, городах и общинах. Все, кто ценит свободу и справедливость. Ценит так же, как украинцы — во всех наших городах, в каждой семье. Пусть сегодня мои слова уважения и благодарности будут услышаны каждым американским сердцем!

Госпожа вице-президент, я благодарю вас за ваши усилия в помощи Украине!

Госпожа спикер, вы смело посетили Украину во время полномасштабной войны! Спасибо вам!

Это большая честь и привилегия — быть здесь!

Уважаемые члены Конгресса — от обеих партий, — которые тоже были в Киеве! Уважаемые члены Конгресса и сенаторы — от обеих партий, — которые еще побывают в Украине, я уверен в этом, в будущем! Уважаемые представители нашей диаспоры, которые присутствуют здесь и присутствуют по всей стране! Уважаемые журналисты!

Для меня честь быть в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и обращаться к вам и ко всем американцам.

Вопреки всем препятствиям и мрачным сценариям Украина не упала. Украина жива и бьется.

И это дает мне веские основания поделиться с вами нашей первой общей победой — мы победили россию в битве за мнения мира. У нас нет страха. И ни у кого в мире не должно его быть.

Украинцы победили, и это дает нам смелость, которой восхищается мир. Американцы победили, и поэтому вам удалось объединить глобальное сообщество ради защиты свободы и международного права. Европейцы победили — вот почему Европа сейчас наиболее сильная и независимая, чем когда-либо в своей истории… российская тирания потеряла контроль над нами и больше никогда не будет влиять на наши мысли.

Но мы должны сделать все, чтобы страны Глобального Юга также одержали такую победу.

Я знаю: у россиян тоже может быть шанс на свободу, только когда они победят Кремль в своих мыслях.

Но битва до сих пор продолжается. И мы должны победить Кремль на поле битвы.

Это битва не только за землю, за ту или иную часть Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Она определит, будет ли это демократия — для украинцев и для американцев, для всех.

Эту битву нельзя заморозить или отложить. Ее нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-то другое защитят сами собой. От Соединенных Штатов и до Китая, от Европы и до Латинской Америки, от Африки и до Австралии — мир слишком взаимосвязан, слишком взаимозависим, чтобы кто-то один мог остаться где-то в стороне и одновременно в безопасности, когда идет такая битва. Наши две нации являются союзниками в этой битве.

И в следующем году — решающее время в ней. Время, когда украинская смелость и американская решимость должны гарантировать будущее нашей с вами свободы. Свободы людей, которые стоят за свои ценности.

Дамы и господа!

Американцы!

Вчера, перед поездкой сюда, в Вашингтон, я был на передовой, в нашем Бахмуте. В нашей крепости на востоке Украины, на Донбассе, которую российские военные и наемники штурмуют непрерывно с мая. Атаки каждый день и каждую ночь. Но Бахмут стоит.

Еще в прошлом году там жили 70 тысяч человек. Сейчас там остались единицы гражданских. Там нет места, которое не было бы полито кровью. Там не бывает часа, когда не звучал бы страшный грохот артиллерии. Там один окоп может по несколько раз в день переходить из рук в руки после кровавых боев, иногда рукопашных. Но украинский Донбасс стоит.

российская армия использует против Бахмута и других наших прекрасных городов все, что может. Преимущество оккупантов в артиллерии очень ощутимо. У них в разы больше снарядов, чем у нас. Они используют в разы больше ракет и авиации, чем мы когда-либо имели. Но наши силы обороны стоят. И мы все гордимся ими.

российская тактика примитивна. Они выжигают все перед собой. Они нагнали на фронт головорезов. Они отправляют "зеков" на войну… Они бросили все против нас так же, как в свое время другая тирания бросила все против свободного мира в битве за Выступ. Подобно тому, как отважные американские солдаты сопротивлялись и отбивались от гитлеровских войск несмотря на все трудности во время Рождества 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с войсками Путина в это Рождество. Украина стоит и никогда не сдастся!

Вот это — линия фронта: тирания, которая не знает дефицита жестокости, против жизни свободных людей.

Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы переломить это. Чтобы победить на поле боя.

У нас есть артиллерия. Да. Спасибо вам. Достаточно ли ее? Откровенно говоря, нет. Чтобы Бахмут был не только крепостью, которая отражает атаки российской армии, а чтобы российская армия полностью отступила, нужно больше пушек и снарядов. В таком случае, как и в битве под Саратогой, борьба за Бахмут изменит ход и нашей войны за независимость и свободу.

Если ваши "Патриоты" остановят российский террор против наших городов, это позволит украинским патриотам в полной мере работать на защиту нашей свободы.

Если россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, россия нашла сообщника в этой геноцидной политике. Это Иран. Иранские убийственные дроны, которые идут в россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас. Мы должны сделать это!

Я считаю, что не должно быть каких-то табу между нами в союзничестве. Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Уверяю вас, что украинские воины прекрасно могут сами управлять американскими танками и самолетами.

Финансовая помощь также критически важна. И я хотел бы поблагодарить вас как за финансовые пакеты, которые вы уже предоставили нам, так и за те, по которым вы, возможно, примете решение. Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиция в глобальную безопасность и демократию, к которой мы относимся наиболее ответственно.

россия может остановить эту агрессию, если захочет. Но вы можете ускорить нашу победу, я знаю это. И она докажет любому потенциальному агрессору, что уже никому не удастся нарушить границы другого народа, творить зверства и царствовать над людьми против их воли.

Наивно ждать шагов к миру от россии, которой нравится быть государством-террористом. россияне еще отравлены Кремлем.

Восстановление международного правопорядка — наша общая задача. Нам нужен мир. Украина уже дала соответствующие предложения, и только что я обсуждал их с Президентом Байденом — нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетия вперед. И саммит, который можно провести, — я рад отметить сегодня, что Президент Байден поддержал эту нашу инициативу. Каждый из вас, дамы и господа, может содействовать в ее реализации. Чтобы лидерство Америки оставалось безоговорочным, двухпалатным и двухпартийным.

Вы можете усиливать санкции так, чтобы заставить россию чувствовать, насколько разрушительна ее агрессия. В ваших же силах — помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту неспровоцированную и незаконную войну. Давайте сделаем это! Пусть государство-террорист ответит за террор и агрессию и возместит все нанесенные войной убытки.

Пусть мир видит, что Соединенные Штаты — здесь!

Дамы и господа!

Американцы!

Через два дня мы будем праздновать Рождество. Возможно, при свечах. Не потому, что так более романтично. А потому что не будет света. Миллионы не будут иметь ни отопления, ни воды. Все это будет следствием российских ракетных и беспилотных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Но мы не жалуемся.

Мы не смотрим, кому легче. Ваше благосостояние является результатом вашей национальной безопасности, результатом вашей борьбы за независимость и ваших многочисленных побед.

Свою войну за независимость и свободу мы, украинцы, также пройдем достойно и успешно.

Мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не погаснет.

Если будут российские ракеты, мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И нам не обязательно знать желание каждого, поскольку мы знаем, что все мы, миллионы украинцев, хотим одного — победы. Только победы.

Мы уже построили сильную Украину — с сильными людьми, сильной армией, сильными институтами. Вместе с вами!

Прочные гарантии безопасности для нашего государства, для всей Европы и мира разрабатываем. Вместе с вами!

И так же вместе с вами поставим на место каждого из тех, кто бросил вызов свободе. Это будет фундаментом защиты демократии в Европе и мире.

Сейчас, перед Рождеством, в эти особые дни я хочу поблагодарить вас. Всех вас.

Спасибо каждой американской семье, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям. Спасибо Президенту Байдену и обеим партиям в Конгрессе и Сенате за неоценимую помощь. Спасибо вашим городам и гражданам, которые в этом году поддержали Украину, которые принимали наших людей, которые вывешивали наши флаги, которые действовали, чтобы помочь нам.

Спасибо! От каждого, кто сейчас на фронте. От каждого, кто ждет победы.

И именно сейчас уместно вспомнить слова великого Президента Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта: "Американский народ использует всю свою праведную мощь во имя достижения полной победы". Победит и украинский народ. Абсолютно. Я знаю, что все зависит от нас. От Вооруженных Сил Украины! Но как много зависит от мира! Как много в мире зависит от вас!

Когда я был вчера в Бахмуте, наши герои передали мне флаг. Боевое знамя. Флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней.

Они попросили меня передать этот флаг вам — Конгрессу Соединенных Штатов Америки, членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей.

Пусть же эти решения будут приняты! Пусть этот флаг будет у вас, дамы и господа! Этот флаг символизирует то, что мы победим в этой войне. Мы стоим, мы боремся и мы выиграем. Потому что мы — вместе. Украина, Америка и весь свободный мир.

И последнее. Пусть Бог хранит наши мужественные войска и граждан! Пусть Бог навсегда благословит великую Америку! Счастливого Рождества и счастливого победного нового года!

Слава Украине!

По материалам: Укринформ