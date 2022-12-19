Политика

Примирение на условиях москвы не положит конец ужасу в Украине — МИД Германии

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

Примирение на условиях москвы не положит конец ужасу в Украине - МИД Германии

Примирение на условиях москвы не положит конец ужасу в Украине — МИД Германии

18.12.2022 20:10

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Укринформ

Простое прекращение огня в Украине на российских условиях не может завершить войну, наоборот, оно только приведёт к затягиванию конфликта и увеличению страданий народа Украины.

Об этом сегодня в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Укринформ со ссылкой на публикацию в Deutsche Welle.

«Такой подход не положит конец ужасу в Украине, а наоборот, усугубит его. Именно президент рф начал эту войну, и если путин захочет, она закончится завтра…. Однако на данном этапе имеет место всё, что угодно, только не честные признаки отвода российских сил» — приводит издание слова руководителя внешнеполитического ведомства Германии.

По словам Анналены Бербок, наихудшая гуманитарная ситуация наблюдается на территориях Украины, временно оккупированных российской федерацией. Население в этих регионах лишено не только электричества и тепла, но и международной помощи, которая не может к ним попасть.

"Каждый день люди живут в страхе из-за похищения, пыток, убийства со стороны российских оккупационных сил", — добавила немецкий правительственный чиновник.

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Как сообщал Укринформ, 13 декабря на конференции солидарности с Украиной Германия объявила о выделении Украине дополнительных 50 миллионов евро. Эта сумма будет направлена в первую очередь на предоставление Украине «зимней» помощи в условиях целенаправленных попыток российского агрессора разрушить объекты критической инфраструктуры Украины. Прежде всего, это касается генераторов и трансформаторов, которые должны помочь населению Украины пройти зиму.

Фото: МИД Украины

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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