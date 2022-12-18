Маркарова — о помощи США Украине: Мы приветствуем прозрачность и подотчетность

18.12.2022 21:50

Укринформ

Украинская власть поддерживает призыв некоторых американских политиков обеспечить прозрачность и подотчетность поставок оборонной помощи из США и надеется на действенную двухпартийную поддержку в Конгрессе.

Как сообщает Укринформ, об этом в интервью американскому телеканалу АВС заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Мы приветствуем всю прозрачность и подотчетность. Мы работаем с Конгрессом на очень мощной двухпартийной основе, не только относительно отчетности о том, что мы уже получили, — речь идет о нескольких доставленных системах, о системах от (стран — ред.) НАТО в рамках помощи в сфере безопасности, но также в полной отчетности относительно бюджетной поддержки. Мы намерены продолжать это делать, и действительно рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Конгресса, особенно в 2023 году», — подчеркнула посол.

Маркарова объяснила, почему Украина остро нуждается в современных системах противовоздушной обороны, в частности, американских системах Patriot, которые могут помочь защитить украинское население и гражданскую инфраструктуру от российских ракетных атак.

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«Мы просим обо всех видах противовоздушной обороны, поскольку видим, что происходит, если у нас нет достаточно таких систем. В течение 299 дней происходила не только полномасштабная война и зверства со стороны россии. Вы видели сами, особенно в течение прошедших двух месяцев, массированные атаки (россии – ред.) на гражданскую инфраструктуру. 50 процентов энергетической системы Украины было разрушено. Мы должны это остановить. Единственный путь, чтобы это сделать – это увеличение противовоздушной обороны всюду над Украиной», — подчеркнула Маркарова.

По просьбе ведущей канала ABC дипломат прокомментировала угрозы со стороны кремля, который обещает «непредсказуемые последствия», если Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot.

«Это очень цинично. Они (россияне – ред.) атаковали мирную страну, они уже совершили все возможные зверства и военные преступления в Украине. Сейчас они пытаются кого-то запугать и говорят, что мы не имеем права защищаться. Это тот момент, когда надо прекратить слушать и анализировать, что они говорят, и сфокусироваться, во-первых, на победе и, во-вторых, на привлечении к ответственности, на создании трибунала не только для тех россиян, которые сейчас совершают преступления в Украине, но также для российского руководства во главе с путиным, которые несут за это ответственность», — подчеркнула посол.

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Как сообщал Укринформ, в течение последних месяцев определенные представители крыла MAGA Республиканской партии, которое ассоциируют с экс-президентом США Дональдом Трампом, выступают с призывами, которые подвергают сомнению необходимость продолжения масштабной помощи Украине, и требуют дополнительной отчетности относительно такой помощи. В то же время значительная часть республиканцев поддерживают нынешний курс Соединенных Штатов в этом вопросе.

16 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в американском Конгрессе сохраняется мощная поддержка Украины со стороны Демократической и Республиканской партий как в Сенате, так и в Палате представителей.

По материалам: Укринформ