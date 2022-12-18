Глава Европарламента призывает увеличивать финансовую и военную поддержку Украины

18.12.2022 20:35

Укринформ

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призывает международное сообщество увеличивать финансовую и военную поддержку Украины, которая защищает свою независимость в войне с россией.

Об этом сообщает Spiegel, передаёт Укринформ.

«Эту войну необходимо срочно закончить. И Украина должна выиграть эту войну», – сказала Метсола газетам медиагруппы Funke.

По её словам, это означает «больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против россии».

Метсола отметила, что она «гордится поддержкой, которую мы предлагаем Украине с начала этой неоправданной войны» на уровне ЕС, однако, по её мнению, Евросоюз может сделать больше, поэтому она приветствует недавно принятые дальнейшие санкции против россии.

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Как сообщал Укринформ, 16 декабря Совет ЕС завершил формальное утверждение 9-го пакета санкций против российской федерации в связи с агрессивной войной против Украины, которым, в частности, вводятся новые ограничения на поставку в рф товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут содействовать технологическому усилению оборонного сектора россии и сектора в области безопасности.

По материалам: Укринформ