ЕС весной предоставит предварительную оценку прогресса Украины во внедрении семи реформ

16.12.2022 18:58

Укринформ

ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность дать предварительную оценку весной.

Об этом говорится в заключениях о процессе расширения Совета ЕС по общим вопросам, принятых 13 декабря 2022 года на заседании министров стран-членов ЕС, передаёт Укринформ со ссылкой на сайт Правительственного портала.

"Это важное решение для обеспечения высокой динамики процесса европейской интеграции Украины, а также подготовки к началу переговоров о членстве", — прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Также отмечается, что Совет ЕС отметил усилия, которые Украина продемонстрировала для достижения целей, определенных в рекомендациях Еврокомиссии относительно статуса кандидата, а также значительный прогресс в целом в процессе реформ. В то же время Совет ЕС поощряет Украину продолжать реформаторский путь, говорится в заключении.

В то же время Совет ЕС примет во внимание намерения Еврокомиссии предоставить обновленную информацию о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии весной 2023 года в дополнение к комплексной регулярной отчетности о расширении ЕС.

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В общей сложности Заключения ЕС предусматривают рекомендации Еврокомиссии для облегчения доступа Украины к Внутреннему рынку ЕС, используя весь потенциал Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщалось, в ответ на заявку Украины о членстве в ЕС, 17 июня 2022 года Еврокомиссия обнародовала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить на этом пути.

По материалам: Укринформ