Боррель назвал российскую атаку на Украину проявлением варварства и военным преступлением

16.12.2022 20:48

Укринформ

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель решительно осудил сегодняшнюю ракетную атаку против Украины и назвал её проявлением варварства и военным преступлением, подчеркнув, что виновные в нем должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщает Укринформ, заявление Высокого представителя ЕС обнародовано сегодня на сайте Европейской службы внешних действий.

«Ракетные атаки россии по всей Украине, в дополнение к продолжающимся ежедневным обстрелам мирных граждан и гражданской инфраструктуры, являются ещё одним примером неизбирательного терроризма кремля. Эти жестокие, бесчеловечные атаки направлены на то, чтобы увеличить страдания людей и лишить население Украины, а также школы, чрезвычайные и другие критически важные службы, электричества, отопления и воды. Эти бомбардировки являются военным преступлением и варварством. Все, кто виновен в этом, должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Высокий представитель ЕС.

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Он заметил, что ЕС и его партнеры продолжают интенсифицировать усилия по оказанию чрезвычайной поддержки, которая населению Украины необходима в восстановлении и обеспечении энергии и обогрева.

«Народ Украины демонстрирует поразительную силу, мужество и стойкость в борьбе против агрессивной войны россии. Европейский Союз стоит рядом с ними в твердой солидарности. Так долго, как это будет необходимо, и в тех объемах, которые необходимы», — заметил Жозеп Боррель.

Как сообщал Укринформ, 16 декабря 2022 года российские оккупанты нанесли ещё один массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и топливно-энергетическому сектору Украины. Всего совершено 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад" во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено 60 ракет оккупантов.

По материалам: Укринформ