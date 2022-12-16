ЕС официально объявил о введении девятого пакета санкций против россии

16.12.2022 15:42

Укринформ

Совет ЕС завершил формальное утверждение 9-го пакета санкций против российской федерации в связи с агрессивной войной против Украины – соответствующий процесс завершен сегодня по письменной процедуре.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована сегодня на сайте Европейского Совета.

«После использования продовольствия и голода путин сейчас превращает в оружие зиму, сознательно лишая миллионов украинцев водоснабжения, электричества и отопления. Европейский Союз отвечает на эту эскалацию и военное преступление введением 9-го пакета тяжелых санкций. Мы будем продолжать поражать экономику и всех причастных к этой жестокой войне», — отметил по этому поводу Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Согласованный сегодня новый пакет санкций включает серию мер против российской экономики и против возможности россии продолжать агрессивную войну против Украины.

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В частности, в сфере экспортного контроля вводятся новые ограничения на поставку товаров и технологий двойного назначения, а также товаров технологий, которые могут способствовать технологическому усилению оборонного и сектора безопасности россии. Это достигается за счет введения санкций дополнительно против 168 учреждений военно-промышленного комплекса рф. Эти санкции должны предотвратить поставки для этих компаний каких-либо ключевых химических веществ, нервных химических агентов, приборов и технологий ночного видения, радионавигационного оборудования, электроники и IT-компонентов, которые могут быть использованы россией для своей «машины войны».

До этого ЕС распространяет запрет на экспорт товаров, касающихся авиационной и космической отраслей, который будет включать в себя авиационные двигатели и запасные части для них. Этот запрет относится как к пилотируемым самолетам, так и к беспилотным аппаратам, что означает полный запрет экспорта двигателей для дронов как для россии, так и в любые другие третьи страны, которые могут поставлять такие дроны в россию.

Как отмечается в сообщении, ни одна из принятых сегодня мер в ответ на дестабилизирующие действия рф в Украине не направлена против торговли сельскохозяйственными или продовольственными товарами, включая зерно и удобрения, между россией и третьими странами. ЕС последовательно придерживается позиции относительно недопущения и борьбы с продовольственной опасностью по всему миру.

С целью предотвращения прерывания каналов платежей за сельскохозяйственную продукцию ЕС ввел определенные исключения из практики замораживания активов или предоставления финансовых ресурсов для отдельных лиц, которые играют значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, включая зерно и удобрения, несмотря на включение упомянутых лиц в санкционный список.

В банковском секторе ЕС вводит запрет активов дополнительно для двух российских банков и добавляет российский банк регионального развития в список учреждений и организаций, находящихся под государственным контролем, и которые являются субъектами для полного запрета на транзакции.

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В сфере медиа, с целью ответить на систематическую международную кампанию дезинформации и информационных манипуляций, проводимую российской федерацией с целью сознательной дестабилизации соседних стран и стран-членов ЕС, Совет ЕС инициировал процесс лишения вещательных лицензий для четырех дополнительных российских каналов: НТВ/NTV Mir, Россия 1, REN TV и Первый канал. Как отмечается, эти издания находятся под прямым или опосредованным контролем руководства российской федерации и были использованы для длительных и скоординированных действий по распространению дезинформации и военной пропаганды с целью легитимизации российской агрессии и подрыва поддержки для Украины. В соответствии с Хартией фундаментальных свобод, эти меры не будут препятствовать упомянутым изданиям или их персоналу на деятельность в ЕС, кроме вещания, включая исследования и интервью.

В сфере консалтинговых услуг введенный сегодня пакет санкций запрещает предоставление россии услуг ЕС в сферах рекламы, рыночных исследований и изучения общественного мнения, а также услуг по тестированию или техническим инспекциям в интересах российской федерации.

В сфере энергетики и добычи ресурсов ЕС распространил запрет на новые инвестиции в энергетический сектор россии. Отныне это включает в себя запрет таких инвестиций в развитие российского добывающего сектора, за исключением деятельности шахт и добычи определенных критических сырьевых материалов.

Среди других мер – запрет любым гражданам ЕС занимать руководящие должности во всех юридических учреждениях, организациях или структурах, находящихся под государственным контролем российских властей и находящихся в россии.

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил принять широкий пакет индивидуальных ограничительных мер против значительного количества физических и юридических лиц.

"Пред фактом российской агрессивной войны ЕС решительно стоит рядом с Украиной и ее народом, в непреклонной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в сообщении.

Как сообщили Укринформу в Еврокомиссии, сегодня после обеда Совет ЕС завершил письменную процедуру формального утверждения 9-го пакета санкций ЕС против россии, это решение должно быть вскоре обнародовано в Официальном журнале ЕС.

По материалам: Укринформ