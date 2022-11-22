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Штаты рассматривают инициативу Украины по созданию спецтрибунала для наказания рф

22.11.2022 00:29

Укринформ

Соединенные Штаты продолжают участвовать в международных дискуссиях и рассматривать возможность реализации украинской инициативы по созданию Специального международного трибунала для наказания россии за преступление агрессии против Украины.

Об этом рассказала в понедельник в Вашингтоне посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, передает собственный корреспондент Укринформа.

«По идее трибунала по вопросам агрессии (россии – ред.), существует ряд предложений относительно того, как этот трибунал можно создать. Одна из них предусматривает возможность заключения двустороннего соглашения между ООН и Украиной, которое может быть одобрено Генеральной Ассамблеей», – отметила представительница США.

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Она подчеркнула, что на решение Совета Безопасности в этом вопросе не приходится надеяться, поскольку рф как постоянный член, очевидно, воспользуется правом вето во избежание судебного преследования. Потому, по ее словам, украинская сторона продвигает другие потенциальные модальности, в том числе через Генассамблею ООН.

«В настоящее время мы в США сосредоточены на поддержке существующих учреждений, которые уже действуют и, скорее всего, смогут обеспечить подотчетность в этом вопросе. Но мы продолжаем рассматривать разные предложения и общаемся с друзьями и союзниками, чтобы собрать все точки зрения каждого на этот счет», – отметила посол.

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В ответ на просьбу Укринформа подробнее прокомментировать эти дискуссии, Шаак проинформировала, что основные разговоры вокруг специального трибунала ведутся в ООН, в Нью-Йорке. Однако, по ее словам, этот процесс, очевидно, проходит и в европейских столицах.

«Мы видим, что ряд соседних (с Украиной – ред.) стран, в том числе страны Балтии, полностью поддерживают это», – отметила дипломат в контексте обсуждения украинской инициативы.

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Она также выразила убеждение, что некоторые из мощных европейских государств «осторожнее и продолжают рассматривать различные предложения и обдумывать некоторые правовые и политические вопросы».

В итоге Шаак подчеркнула, что дискуссии продолжаются, «и, наконец, я уверена, что они приведут к определенному продвижению вперед».

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Как сообщал Укринформ, 26 сентября Украина представила тридцати странам проект по созданию Специального международного трибунала для наказания россии за преступление агрессии против нашего государства. При этом объяснялось, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно и необходим именно такой международный механизм.

По материалам: Укринформ