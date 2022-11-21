Премьеры Польши и Финляндии обратились к украинцам: Вы боретесь за европейские ценности и будущее

Премьеры Польши и Финляндии обратились к украинцам: Вы боретесь за европейские ценности и будущее

Видео

20.11.2022 22:53

Укринформ

Украинцы борются не только за свою страну, но и за европейские ценности, поэтому всегда могут рассчитывать на поддержку Варшавы и Хельсинки.

Об этом говорится в совместном видеообращении к украинцам премьер-министров Польши и Финляндии Матеуша Моравецкого и Саны Марин, передает Укринформ.

Мы полностью поддерживаем Украину в ее борьбе против россии. Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности», – заявила Марин.

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В свою очередь Моравецкий подчеркнул, что украинцы борются за свою свободу и свой суверенитет.

“Но мы твердо чувствуем, что вы также боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее. Поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку. Это будут не только слова, но и действия и факты”, – констатировал польский премьер.

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Как информировало агентство, во время совместной пресс-конференции в Хельсинки по результатам встречи оба премьера подчеркнули, что будут продолжать оказывать Украине всяческую поддержку. Кроме того, они отметили, что нужно усиливать санкционное давление против россии, а также конфисковать российские активы за рубежом для будущего восстановления Украины.

С 24 февраля россия ведет полномасштабную войну против Украины.

По материалам: Укринформ