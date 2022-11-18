Суд в Гааге доказывает, что за каждое военное преступление рф будет юридический ответ — Президент

Суд в Гааге доказывает, что за каждое военное преступление рф будет юридический ответ — Президент

17.11.2022 23:15

Укринформ

Каждое российское военное преступление каждый террористический удар получит свой юридический ответ, и сегодняшнее решение суда в Нидерландах по делу самолета рейса MH17 это доказывает.

Как передает Укринформ, об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

“Очень важное решение принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, уничтожившим малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание», – сказал глава государства.

Видео: Офис Президента

Президент заметил, что это решение "не просто о трех убийцах".

“россия много лгала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и более высокого уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первоначальное преступление, которое породило все другие, совершенные рашистами с 2014 года”, — заявил Зеленский.

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По его словам, это то, без чего невозможно обезопасить мир от повторения таких войн, как российская агрессия против нашего государства.

“Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, когда россия возместит все убытки, нанесенные российской агрессией, – это будет очень крепкий фундамент долговременного мира. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Каждое российское военное преступление, каждый их террористический удар получит свой юридический ответ. Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает, — убежден Зеленский.

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Как сообщалось, 17 ноября в Нидерландах суд по делу самолета рейса MH17 объявил, что экс-офицер фсб, бывший "министр обороны" так называемой "днр" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник гру генштаба вооруженных сил рф, глава "гру днр" Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "днр", виновны в сбитии самолета и убийстве 298 человек, они приговорены к пожизненному заключению.

По материалам: Укринформ