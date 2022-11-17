Украина поддерживает проведение полного расследования ракетного инцидента в Польше — Кислица

17.11.2022 00:57

Укринформ

Украина выступает за проведение полного и прозрачного расследования с целью установления всех фактов трагического инцидента в Польше, где в результате ракетного обстрела погибли два человека, и готова сотрудничать с польской стороной для содействия этому расследованию.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает корреспондент Укринформа.

Он подчеркнул, что Украина выражает солидарность с братским польским народом в связи с трагедией.

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В то же время очевидно, что российская агрессивная война против Украины, одним из основных элементов которой является регулярный ракетный террор, остается единственной первопричиной насилия и человеческих страданий в Украине и за ее пределами, добавил он.

"Как только россия не сможет продолжать свою войну, безопасность в регионе будет немедленно восстановлена", — подчеркнул постпред.

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Сегодня Украина защищается от варварских нападений россии, цель которых — лишить миллионы людей доступа к их основным потребностям и таким образом создать гуманитарную катастрофу, которая может выйти далеко за пределы страны, объяснил он.

Кислица поблагодарил друзей и партнеров Украины, в частности Польшу, за поддержку в противодействии этим нападениям и возвращении мира и безопасности в регион.

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Как сообщал Укринформ, в среду Совет Безопасности ООН обсуждает вторничный ракетный обстрел объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине российской федерацией.

По материалам: Укринформ