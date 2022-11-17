россия будет вынуждена выплатить репарации за ущерб, который она причинила Украине — Вениславский

россия будет вынуждена выплатить репарации за ущерб, который она причинила Украине — Вениславский

16.11.2022 12:00

Укринформ

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН дала четкий сигнал — российская федерация должна выплатить Украине возмещение за причиненный ущерб.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Говорить о том, что вчерашняя резолюция уже создала действенный механизм, который позволит нам взимать средства для восстановления Украины за счет российских средств, замороженных по всему миру, это еще к большому сожалению преждевременно. Резолюция, как и все, носит рекомендательный характер. Однако есть четкий сигнал очень высокого уровня, высочайшего международно-правового уровня о том, что российская федерация будет вынуждена выплатить репарации за ущерб, который она нанесла», – рассказал депутат.

По его словам, замороженные активы россии пойдут на восстановление Украины.

"Я убежден, что не случайно после начала военной кампании против Украины практически подавляющее большинство активов рф были заморожены. И сейчас речь идет о создании легальных правовых механизмов, которые позволят нам в полном соответствии с нормами международного права обращать взыскания на эти международные активы. Речь идет о замороженных активах прежде всего российской федерации. Все это будет несомненно использовано как источник тех средств, которые будут направлены на возмещение ущерба, причиненного Украине. Я уверен, что в ближайшее время будут предложены юридические механизмы, которые позволят все это взыскать в пользу Украины", — сказал Вениславский.

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Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, причиненного войной, которую развязала и до сих пор ведет россия против Украины.

В то же время пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что россия будет делать все возможное для того, чтобы не допустить изъятие ее замороженных активов.

По материалам: Укринформ