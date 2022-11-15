США продолжат поддержку Украины столько, сколько понадобится — Блинкен

15.11.2022 21:21

Укринформ

Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины на фоне агрессии рф и будут оставаться с украинским народом столько, сколько потребуется.

Об этом заявил во вторник на официальной твиттер-странице госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на последний массированный ракетный удар россиян по украинским городам, передает Укринформ.

«Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вновь продемонстрировал лидерство и четко подчеркнул, что готов к дипломатии для справедливого прекращения войны, которую развязала россия», — отметил глава Госдепартамента США.

Однако, продолжил он, ответом россии стала очередная волна ракет.

«Эти атаки не сломят волю Украины. Мы будем с Украиной столько, сколько нужно», – подчеркнул Блинкен.

Читайте также: США помогут Украине защитить критическую инфраструктуру — Блинкен

Как сообщал Укринформ, советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан осудил сегодняшнюю массированную ракетную атаку российской федерации по территории Украины и пообещал, что Соединенные Штаты усилят противовоздушную оборону Украины, а также будут продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для защиты.

По материалам: Укринформ