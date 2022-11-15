США продолжат поддержку Украины столько, сколько понадобится — Блинкен
США продолжат поддержку Украины столько, сколько понадобится — Блинкен
15.11.2022 21:21
Укринформ
Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины на фоне агрессии рф и будут оставаться с украинским народом столько, сколько потребуется.
Об этом заявил во вторник на официальной твиттер-странице госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на последний массированный ракетный удар россиян по украинским городам, передает Укринформ.
«Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вновь продемонстрировал лидерство и четко подчеркнул, что готов к дипломатии для справедливого прекращения войны, которую развязала россия», — отметил глава Госдепартамента США.
Однако, продолжил он, ответом россии стала очередная волна ракет.
«Эти атаки не сломят волю Украины. Мы будем с Украиной столько, сколько нужно», – подчеркнул Блинкен.
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Как сообщал Укринформ, советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан осудил сегодняшнюю массированную ракетную атаку российской федерации по территории Украины и пообещал, что Соединенные Штаты усилят противовоздушную оборону Украины, а также будут продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для защиты.
По материалам: Укринформ