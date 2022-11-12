Стефанишина назвала ключевой элемент продвижения Украины в НАТО

11.11.2022 19:22

Укринформ

Ключевым элементом дальнейшей реализации евроатлантических устремлений Украины является формирование консенсуса союзников относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-выступления на форуме Re:Open Zakarpattia 2022, сообщает корреспондент Укринформа.

«Ключевым элементом, связанным с дальнейшей реализацией евроатлантических устремлений Украины, является формирование консенсуса союзников. На каких условиях такой консенсус сформируется, мы будем смотреть, будем вести эти переговоры и, надеюсь, через непродолжительное время будем понимать, как это будет выглядеть», — сказала Стефанишина.

Она отметила, что в вопросах, касающихся членства Украины в НАТО, диалог в условиях полномасштабной войны чрезвычайно сложный. В то же время вице-премьер акцентировала, что подача Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке — это единственный путь сохранения мира в Европе, обеспечения региональной стабильности и недопущения дальнейших военных действий.

«Это наша стратегическая инвестиция в коллективную евроатлантическую безопасность. Мы уверены, что настанет время, когда такое решение будет принято. Мы работаем над формированием консенсуса», — проинформировала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что этот процесс не будет публичным, он будет закрытым.

«Но, приоткрывая занавес, консультируясь с союзниками, представителями правительств разных стран НАТО, я могу подтвердить, что подача этого обращения имела исключительно исторически важное значение для дальнейшего принятия положительного решения о членстве Украины в НАТО», — отметила она.

Читайте также: Украину посетили послы десяти стран-членов при НАТО

Как сообщалось, 30 сентября Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

31 октября Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петер Фиала подписали совместную декларацию относительно евроатлантической перспективы Украины.

По материалам: Укринформ