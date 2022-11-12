Макрон поздравил украинцев с освобождением Херсона
Макрон поздравил украинцев с освобождением Херсона
11.11.2022 23:25
Укринформ
Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил граждан Украины с освобождением Херсона.
Об этом Макрон написал в Твиттере, передает Укринформ.
Приветствую возвращение Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав”, — написал французский президент.
Je salue le retour de Kherson à l’Ukraine, un pas important vers le plein rétablissement de ses droits souverains. La France restera aux côtés des Ukrainiennes et Ukrainiens.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022
Он добавил, что Франция и дальше продложит поддерживать украинцев и украинок.
Показательно, что это сообщение было также продублировано по-украински.
Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022
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Как сообщалось, сегодня Главное управление разведки сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, а для российских военных единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ