Макрон поздравил украинцев с освобождением Херсона

11.11.2022 23:25

Укринформ

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил граждан Украины с освобождением Херсона.

Об этом Макрон написал в Твиттере, передает Укринформ.

Приветствую возвращение Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав”, — написал французский президент.

Je salue le retour de Kherson à l’Ukraine, un pas important vers le plein rétablissement de ses droits souverains. La France restera aux côtés des Ukrainiennes et Ukrainiens.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Он добавил, что Франция и дальше продложит поддерживать украинцев и украинок.

Показательно, что это сообщение было также продублировано по-украински.

Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

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Как сообщалось, сегодня Главное управление разведки сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, а для российских военных единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ