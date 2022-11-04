Зеленский ожидает от нового правительства Израиля новой страницы в сотрудничестве

03.11.2022 21:49

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил Беньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах в Израиле и выразил надежду на новую страницу в украинско-израильских отношениях.

Об этом глава Украинского государства отметил в Твиттере, передает Укринформ.

«Поздравляю Беньямина Нетаньяху с победой на выборах. Всегда важно видеть настоящую демократию в действии. Украина и Израиль имеют общие ценности и вызовы, которые сейчас нуждаются в действенном сотрудничестве. Ожидаем, что с новым израильским правительством мы откроем новую страницу в сотрудничестве во благо наших дружественных народов!» — подчеркнул Зеленский.

Вітаю @netanyahu з перемогою на виборах. Завжди важливо бачити справжню демократію в дії. та мають спільні цінності та виклики, які нині потребують дієвої співпраці. Очікуємо, що з новим урядом ми відкриємо нову сторінку у співпраці на благо наших дружніх народів!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022

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Как сообщалось, ЦИК Израиля объявил о завершении подсчета голосов на выборах в Кнессет. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.

По материалам: Укринформ