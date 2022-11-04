Страны G20 еще не согласовали повестку дня саммита в Индонезии – посол Украины

04.11.2022 15:39

Укринформ

Развязанная россией война в Украине разрушила предыдущую повестку дня саммита G20, пока что среди стран-участниц нет консенсуса, что должно обсуждаться на этом мероприятии в первую очередь.

Об этом заявил посол Украины в Индонезии Василий Гамянин в эфире Ukrlife.TV, передает Укринформ.

Дипломат отметил, что к саммиту G20 в Индонезии ведется очень серьезная подготовка, однако из-за войны рф против Украины мероприятие превращается в довольно противоречивое событие.

"В настоящее время в "Большой двадцатке" не существует консенсуса, абсолютно разрушен предыдущий план действий, абсолютно разрушена повестка дня, и разрушила это россия, разрушила российская агрессия. Нет единства в понимании, что должно обсуждаться в первую очередь на "Двадцатке", — сказал Гамянин.

Он добавил, что, например, китайская сторона регулярно отстаивает мнение, что G20 должна заниматься экономическими вопросами и не обсуждать "какие-то политические моменты, а тем более войну". По словам посла Украины, это вызывает "искреннее недоумение у половины участников" саммита.

В этом контексте Гамянин спрогнозировал, что, судя по министерской встрече G20, которая тоже состоялась на Бали, атмосфера на предстоящем мероприятии будет достаточно напряженной. По словам дипломата, для индонезийцев это чрезвычайно чувствительный вопрос. Он пояснил, что это первое в истории Индонезии председательство в G20, которое могло бы обеспечить ей выход из регионального в глобальное лидерство. По словам посла Украины, индонезийская сторона приложила очень много усилий, чтобы сформировать повестку дня, и намеревалась выносить на обсуждение борьбу с пандемией, энергетические вопросы, цифровую трансформацию.

"И не их вина в том, что нашим соседом является страна-террорист, и что московский фашистский режим фактически разрушил эту повестку дня. Сейчас это все отошло на второй план. На первый план выходят кризисы — как преодолеть продовольственный кризис, энергетический, глобальный логистический", — отметил дипломат.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский отметил в четверг, 3 ноября, что его позиция остается неизменной, и Украина не будет участвовать в саммите G20 на Бали, если там будет президент рф путин.

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Министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот главе МИД россии сергею лаврову на министерской встрече G20 в Индонезии в начале июля. Главы МИД стран "Группы семи" не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия лаврова.

По материалам: Укринформ