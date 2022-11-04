Следующий Совет ЕС по иностранным делам может состояться при участии министра обороны Украины

Следующий Совет ЕС по иностранным делам может состояться при участии министра обороны Украины

03.11.2022 22:25

Укринформ

Следующий Совет министров ЕС по иностранным делам будет проходить в Брюсселе на уровне руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Европейского Союза 14-15 ноября, при этом во второй день встречи с европейскими чиновниками, вероятно, виртуально присоединится министр обороны Украины.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в информации, обнародованной сегодня на сайте Европейского Совета.

«14 ноября Совет ЕС под председательством Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, проведет обмен взглядами по агрессии россии против Украины, ситуации в регионе Великих озер и на Западных Балканах… 15 ноября состоится встреча Управляющего совета Европейского оборонного агентства и деловой обед с участием Генерального секретаря НАТО и министра обороны Украины (ожидает подтверждения путем телеконференции)», – говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, в ходе состоявшейся в Люксембурге 17 октября встречи министров иностранных дел стран ЕС, Євросоюз принял решение предоставить Украине очередной транш военной помощи в 500 миллионов евро, что увеличило общий объем военной помощи ЕС для Украины за счет межправительственного Европейского Фонда Мира до суммі в 3,1 миллиарда евро.

Еще одним важным решением было учреждение Военной вспомогательной миссии ЕС (EUMAM Ukraine), рассчитанной на одновременную подготовку до 15 тысяч украинских военных на территории стран-соседей, и мандат действия на следующие два года.

По материалам: Укринформ