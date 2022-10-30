Посол Украины сравнил немецкую помощь со спорткаром на скорости 30 км/ч

30.10.2022 12:17

Укринформ

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал федеральное правительство Германии ускорить предоставление оборонной поддержки Украине для отражения российской агрессии.

Как передает Укринформ, об этом украинский посол заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, то иногда думаю: вот немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 км/ч", – заявил Макеев.

По его словам, вместо того, чтобы быстро поставить в Украину то, что поможет в борьбе, с немецкой стороны неделями давали объяснения, почему это не может быть сделано. Германия в конце концов предоставляет помощь, "но когда уже поздно". "Вы могли бы сделать гораздо больше, гораздо быстрее", – сказал дипломат.

В интервью посол также указал на то, что Украина не будет вести никаких переговоров с президентом рф владимиром путиным. "Наши переговоры за последние восемь лет привели к тому, что уже не семь, а 20 процентов нашей территории находятся под российской оккупацией", — заявил он.

Отдельно Макеев предостерег Германию от приема россиян, бегущих из рф, уклоняясь от мобилизации. По его словам, эти молодые люди "ни о чем не жалеют" и "хотят увернуться от военной службы", а в результате будут "разъезжать автоколоннами в немецких городах, размахивая российскими флагами".

"Эти россияне представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым придется сидеть напротив этих мужчин в приютах для беженцев. Для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров", — заявил украинский посол.

Читайте также: Посол Украины уверен, что Германия "созреет" к решению о поставках танков Leopard

Как сообщалось, правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем подвергалось критике, в том числе и со стороны оппозиции, по поводу затягивания процесса предоставления Украине оружия для защиты, а также из-за блокирования некоторых поставок другими странами.

Фото: AA

По материалам: Укринформ