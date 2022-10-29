Зеленский уверен, что Украина и Турция вернут мир в Черноморский регион

Зеленский уверен, что Украина и Турция вернут мир в Черноморский регион

28.10.2022 19:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский верит в то, что Украина и Турция общими усилиями смогут вернуть мир, безопасность и стабильность в Черноморский регион.

Об этом глава государства написал в Твиттере, поздравляя Турцию с 99-й годовщиной провозглашения Республики.

«Поздравляю Турцию и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с 99-й годовщиной провозглашения Республики. Желаю дружественному турецкому народу мира, благополучия и процветания. Верю, что продолжение наших общих усилий будет способствовать возвращению мира, безопасности и стабильности в Черноморский регион», — отметил Зеленский.

Читайте также: Украина ценит непоколебимую поддержку Турции – Ермак

Как сообщалось, День провозглашения Турецкой Республики отмечается в последней декаде октября. Празднование приурочено к торжественному выступлению президента Ататюрка с речью о провозглашении Республики в 1923 году.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ