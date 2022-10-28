Политика

Сунак обсудил с Макроном поддержку Украины и энергетические вызовы

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 28 октября, 2022
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Сунак обсудил с Макроном поддержку Украины и энергетические вызовы

Сунак обсудил с Макроном поддержку Украины и энергетические вызовы

28.10.2022 14:49

Укринформ

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного звонка обсудили поддержку Украины, борьбу с энергетическим кризисом и ряд других вопросов.

Об этом сообщает Independent, передает Укринформ.

Отмечается, что собеседники подтвердили важность продолжения работы в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а также решили работать вместе над стабилизацией ситуации в европейской энергетике, значительно усложнившейся вследствие вторжения москвы в Украину. В частности сообщается, что Сунак и Макрон согласились интенсифицировать сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Кроме того, президент Франции и британский премьер обязались прекратить незаконное пересечение Ла-Манша мигрантами.

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Как сообщал Укринформ, ранее Риши Сунак обсудил поддержку Украины с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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