Посольство Украины уже работает с правительством Британии над визитом Сунака в Украину

Посольство Украины уже работает с правительством Британии над визитом Сунака в Украину

28.10.2022 18:56

Укринформ

Посольство Украины в Великобритании уже работает с правительством Королевства над визитом нового премьер-министра Риши Сунака в Украину.

Об этом сообщил посол Украины Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона "Єдині новини", передает Укринформ.

«У него нашлось время сразу позвонить по телефону Президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет именно? Мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Британии», – сказал дипломат.

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Как сообщалось, 24 октября бывший канцлер казначейства Соединенного Королевства Риши Сунак был избран новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. 25 октября он провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Lauren Hurley / No 10 Downing Street

По материалам: Укринформ