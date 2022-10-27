Суд заочно арестовал народного депутата Деркача, подозреваемого в госизмене

27.10.2022 20:40

Укринформ

Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату, подозреваемому в государственной измене и незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Укринформ, об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Телеграме.

«27 октября 2022 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Украины III—IX созывов, который обоснованно подозревается в государственной измене и незаконном обогащении. Судья поддержал позицию прокурора САП и решил удовлетворить ходатайство детектива НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, в полном объеме. По решению суда указанному депутату, объявленному в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

После задержания и доставки фигуранта к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос о применении назначенной меры пресечения или замене на более мягкую.

В ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат за период 2019-2022 гг. получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов российской федерации за подрывную деятельность против Украины, в частности дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Депутату инкриминируется ч. 2 ст. 28 (правонарушение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч. 1 ст. 111 (коллаборационная деятельность), ст. 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал Укринформ, в сентябре правоохранители заочно объявили подозрение в государственной измене и незаконном обогащении народному депутату Украины III-IX созывов Андрею Деркачу. В связи с укрывательством от следствия фигурант был объявлен в розыск.

По материалам: Укринформ