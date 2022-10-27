«Попытка понравиться Путину»: в МИД отреагировали на заявление итальянского сенатора об Украине

«Попытка понравиться Путину»: в МИД отреагировали на заявление итальянского сенатора об Украине

27.10.2022 11:34

Укринформ

Политики, которые будут стараться понравиться владимиру путину, должны хорошо понимать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют россию к продолжению ее преступлений против Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он заметил, что заявление итальянского сенатора Массимильяно Ромео отражает его личное мнение, и что премьер-министр Джорджия Мелони четко артикулировала позицию Италии: и о необходимости продолжения поддержки Украины на фоне российской агрессии, и о безоговорочном праве украинцев определять свое будущее.

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«Почти в каждой стране найдутся политики, которые постараются понравиться путину. В то же время, они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют россию к продолжению ее преступлений против Украины. Но без мира на Украине не будет мира в Европе. Поэтому в победе украинцев должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы, если они действительно думают об интересах своей страны», — подчеркнул Николенко.

Как сообщалось, итальянский сенатор от партии «Лига» Массимильяно Ромео заявил, что украинцы не должны принимать все решения относительно своего будущего самостоятельно, в то время как международное сообщество должно играть определенную роль в этом.

По материалам: Укринформ