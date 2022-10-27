Доступ к заложникам кремля: Ермак призвал создать международные миссии омбудсменов

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27.10.2022 11:46

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал к созданию международных миссий омбудсменов, чтобы получить доступ к заключенным и гражданским заложникам кремля.

Как передает Укринформ, с такими словами он обратился к участникам Конференции омбудсманов и национальных институтов по правам человека «Битва за права человека. Крым. Украина. Мир», состоявшейся в продолжение парламентского саммита Крымской платформы.

Ермак рассказал о российском терроре в Украине, преступлениях в Оленовке, а также о ракетных ударах по критической инфраструктуре нашей страны. Он уверен, что агрессора следует остановить, ведь от этого зависит защита прав человека в мире.

"Защита прав человека в условиях оккупации является одной из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся", — заявил Ермак.

Руководитель ОП предложил вывести вопрос доступа к украинским военнопленным в Оленовке и защиты их прав на глобальный уровень. В частности, принять декларацию с решительным осуждением преступлений против человечества и геноцида, который осуществляет россия против украинцев.

Ермак также призвал к созданию международных миссий омбудсменов, чтобы получить доступ к заключенным россией.

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"Мы также должны создать международные миссии омбудсменов, которые будут пытаться получить доступ к заключенным и гражданским заложникам кремля", — подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, 25 октября в хорватском Загребе начался первый парламентский саммит международной Крымской платформы. Его участники приняли совместную декларацию, которой, в частности, осуждают серьезные и систематические нарушения прав человека и злоупотребления на Крымском полуострове.

По материалам: Укринформ