Зеленский: Верю, что израильские политики однажды услышат нашу позицию

25.10.2022 23:32

Укринформ

Президент Украины провел сегодня встречу с представителями еврейского сообщества – из США, Европы и Израиля.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передает Укринформ.

"Говорили прежде всего о защите наших людей, о необходимости сделать невозможным российский террор и как можно быстрее завершить эту войну гарантированием полной безопасности и свободы для всех украинцев на всей территории Украины", — отметил глава государства.

По его словам, чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сообщничестве с Ираном.

"Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля – мы это чувствуем", — отметил Зеленский.

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Кроме того, обсуждался вопрос защиты исторической памяти в Украине. "Несмотря на войну, мы должны продолжать реализацию наших программ, которые возвращают историческую справедливость. Мы начали реализацию важного проекта памяти жертв нацизма — строительство мемориала в Бабьем Яру. Обязательно завершим", — сказал Президент.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ