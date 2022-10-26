Зеленский договорился с президентом Гвинеи-Бисау о поддержке украинских резолюций в ООН
Зеленский договорился с президентом Гвинеи-Бисау о поддержке украинских резолюций в ООН
26.10.2022 19:25
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о поддержке на международных площадках украинских резолюций по компенсационному механизму, специальному трибуналу для российской федерации, а также по украинскому Крыму.
Об этом глава Украинского государства рассказал в ходе брифинга с Президентом Гвинеи-Бисау в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.
Зеленский подчеркнул, что сегодня состоялись первые в истории двусторонних отношений переговоры на высшем уровне с Президентом Гвинеи-Бисау и председателем Экономического сообщества государств Западной Африки.
Он отметил, что Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим Украину после полномасштабного российского вторжения.
Читайте также: Президент Гвинеи-Бисау просил путина разблокировать работу «зернового коридора»
Так, Зеленский проинформировал Президента Гвинеи-Бисау о новых российских эскалационных шагах против Украины.
«Поблагодарил Гвинею-Бисау за поддержку принципов международного права и территориальной целостности Украины в ходе голосования на Генассамблее ООН за резолюцию, которая осуждает преступную российскую попытку аннексии нашей территории. Договорились о дальнейшей поддержке украинских резолюций по компенсационному механизму и спецтрибуналу, а также украинскому Крыму», – добавил Президент Украины.
Он также рассказал, что обсудил с африканским коллегой и другие общие вызовы, стоящие перед двумя государствами, в частности, деятельность частной военной компании Вагнера.
Как сообщал Укринформ, Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало 26 октября находится с рабочим визитом в Киеве.
По материалам: Укринформ