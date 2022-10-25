Президент ввел главу Нацбанка Пышного в состав СНБО

25.10.2022 20:44

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны главу Национального банка Украины Андрея Пышного.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.

"… Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пышного Андрея Григорьевича — председателя Национального банка Украины (c согласия)", — говорится в документе.

Согласно этому указу, из состава СНБО выведен бывший глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как сообщал Укринформ, 7 октября Верховная Рада назначила Пышного председателем Нацбанка.

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Пышный в 1996 году окончил Черновицкий государственный университет по специальности "правоведение". В 2005 году он окончил Украинскую академию банковского дела НБУ. В 2000 году начал карьеру в Ощадбанке — сначала в должности руководителя юридического департамента, впоследствии был первым заместителем председателя правления и и.о. председателя правления. С марта 2014-го по ноябрь 2020 года был председателем правления акционерного общества "Ощадбанк". Пышный – член международной группы по вопросам санкций против россии "Ермака-Макфолла".

По материалам: Укринформ