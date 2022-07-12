Президент Турции призвал Путина поступить правильно в вопросе Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в понедельник во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным действовать в рамках плана ООН по созданию морского коридора для экспорта украинского зерна через Черное море, сообщает турецкое агентство Anatolia.

Кремль в свою очередь заявил, пишет агентство Reuters, что Путин и Эрдоган «обсудили вопросы координации усилий по экспорту зерна и безопасности судоходства в Черном море». Также сообщалось, что переговоры проходили в рамках подготовки к саммиту Россия-Турция, который состоится в ближайшее время, пишет Первая Лента.

В конце июня директор по связям с общественностью аппарата президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле, в т.ч. При участии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша достигнут консенсус по созданию «операционного центра» по экспорту зерна из Украины.

Несколькими днями ранее турецкие СМИ сообщили о плане создания трех морских коридоров в четырех черноморских портах Украины, включая Одессу. По этому маршруту будет перевезено около 30-35 миллионов тонн украинского зерна.

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