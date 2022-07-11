Нужно и дальше вести переговоры с Путиным – немецкий политик
Похоже в Германии вели бы переговоры бы даже с Гитлером.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не намерен прекращать контакты с российским президентом.
«Я не упущу возможности поговорить с Владимиром Путиным», — сказал он в интервью, опубликованном на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет Первая Лента.
Шредер считает, что нет необходимости вести дискуссию о поставках Германией оружия в Украину. «Почему мы должны сосредоточиться на поставках оружия? Я не верю в военные решения. Войну можно закончить только путем дипломатических переговоров. Судьбу солдат и мирного населения Украины можно улучшить только дипломатическим решением», — заявил он в своем выступлении. интервью.
В начале марта бывший канцлер Германии поехал в Москву, чтобы поговорить с Путиным о войне. Сейчас он прокомментировал этот шаг так: «Насколько я понял его в ходе нашего разговора, он заинтересован в переговорном решении». По словам Шредера, «все стороны должны способствовать предотвращению дальнейшей эскалации конфликта».
Как он подчеркивает, «он не откажется от возможности поговорить с Владимиром Путиным».
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