Общество

Россияне могут готовить параллельную атаку на два города Донбасса

Новые данные от ISW.

Photo of Виктор Виктор Send an email 20 часов agoОбновлено: 8 июля, 2022
0 0 1 минута чтения

Российские войска находятся в оперативной паузе, но все еще участвуют в наступательных операциях в ограниченном масштабе. Возможно, они готовятся к параллельной атаке на Славянск и Краматорск в Донецкой области, оценил Институт военных исследований США (ISW).

По информации украинского генштаба, в четверг россияне провели безрезультатный штурм села Богородичное, расположенного примерно в 20 км от Славянской, и обстреляли несколько других близлежащих городов. Они также нанесли ракетный удар непосредственно по Краматорску, пишет УРА-Информ.

Российские войска также обстреляли деревни к югу от Барвинково. По данным ISW, это говорит о том, что они готовят почву для наступления на Славянск или Краматорск. «Российские силы могут подготовить условия для возможного наступления на Краматорск, которое будет осуществляться параллельно с подходом к Славянску», — отмечается в отчете.

«Российские войска находятся в оперативном простое для восстановления измотанных сил. Однако в четверг они нанесли ограниченные наземные, воздушные, ракетные и артиллерийские удары по всем направлениям. для более значительного наступления в ближайшие недели или месяцы», — оценили в Институте военного дела.

Ранее мы сообщали, что россияне больше не в состоянии атаковать сразу по нескольким направления.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 20 часов agoОбновлено: 8 июля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Россияне больше не в состоянии атаковать сразу по нескольким направлениям – Данилов

2 дня ago

Поляки собирают на дрон для Украины: процесс продолжается

5 дней ago

ВСУ полностью освободили остров Змеиный

1 неделя ago

Большие потери россиян на Донбассе: новые данные разведки

2 недели ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button