Россияне могут готовить параллельную атаку на два города Донбасса

Российские войска находятся в оперативной паузе, но все еще участвуют в наступательных операциях в ограниченном масштабе. Возможно, они готовятся к параллельной атаке на Славянск и Краматорск в Донецкой области, оценил Институт военных исследований США (ISW).

По информации украинского генштаба, в четверг россияне провели безрезультатный штурм села Богородичное, расположенного примерно в 20 км от Славянской, и обстреляли несколько других близлежащих городов. Они также нанесли ракетный удар непосредственно по Краматорску, пишет УРА-Информ.

Российские войска также обстреляли деревни к югу от Барвинково. По данным ISW, это говорит о том, что они готовят почву для наступления на Славянск или Краматорск. «Российские силы могут подготовить условия для возможного наступления на Краматорск, которое будет осуществляться параллельно с подходом к Славянску», — отмечается в отчете.

«Российские войска находятся в оперативном простое для восстановления измотанных сил. Однако в четверг они нанесли ограниченные наземные, воздушные, ракетные и артиллерийские удары по всем направлениям. для более значительного наступления в ближайшие недели или месяцы», — оценили в Институте военного дела.

Ранее мы сообщали, что россияне больше не в состоянии атаковать сразу по нескольким направления.