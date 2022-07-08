НАСА резко критикует Россию: что произошло

НАСА в официальном заявлении подвергло резкой критике поведение трех российских космонавтов с Международной космической станции (МКС), которые позировали с флагами самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», что было воспринято как антиукраинская пропаганда.

«НАСА решительно осуждает Россию за использование МКС в политических целях для поддержки своей войны против Украины, что в корне противоречит основной задаче станции — развитию науки и техники в мирных целях, в которой участвуют 15 стран», — написал представитель НАСА Джеки МакГиннес, отмечает Первая Лента.

Критика в адрес России, которая является важным партнером НАСА на МКС, встречается редко. НАСА впервые осудило действия россиян в космосе в связи с вторжением в Украину.

Несмотря на напряженность в отношениях между США и Россией, НАСА и Роскосмос продолжают совместную работу по обеспечению непрерывности операций на борту МКС. На это не влияют открытые угрозы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что он рассматривает возможность выхода из партнерства в рамках МКС. В прошлом россияне также заявляли, что могут оставить американского космонавта в космосе.

Ранее мы сообщали, что россияне больше не в состоянии атаковать сразу по нескольким направлениям.