Путин продолжает использовать энергию как оружие — глава Еврокомиссии

Президент РФ Владимир Путин использует энергию как оружие. Об этом сказала Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что нужно готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

Президент Еврокомиссии призвала к европейской солидарности. В марте Владимир Путин подписал указ, согласно которому импортеры должны платить за сырье в рублях, пишет Первая Лента.

— Мы знаем, что президент России может приостановить экспорт энергоресурсов, — предупредила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте о приоритетах председательства Чехии в Совете ЕС. Она добавила, что план действий в чрезвычайных ситуациях будет представлен к середине июля.

— Мы должны готовиться к дальнейшим перебоям с поставками газа и даже к полному отключению со стороны России. В настоящее время в общей сложности 12 государств-членов непосредственно затронуты частичными или полными ограничениями в поставках газа. Очевидно: Путин продолжает использовать энергию как оружие, — заявил глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен объяснила, что поэтому Комиссия работает над европейским планом действий в чрезвычайных ситуациях. — Мы представим этот план и необходимые инструменты к июлю. У государств-членов уже есть свои национальные планы на случай непредвиденных обстоятельств, но нам нужна европейская координация и совместные действия.

Ранее начался процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО.