Немецкий депутат Клаус Эрнст считает, что необходимо возобновить переговоры с Россией по газопроводу «Северный поток — 2». Перерыв в поставках газа может нанести необратимый ущерб «промышленному хребту» Германии.

Клаус Эрнст, депутат немецкой посткоммунистической партии Левых, заявил в интервью Rheinische Post, что санкции, введенные против России, терпят неудачу, и что Германия, оставаясь с ними, «стреляет себе в ногу». Он утверждал, что, несмотря на войну на Украине, необходимо вести переговоры с Россией о запуске газопровода «Северный поток — 2», чтобы не допустить нормирования газа в стране, пишет УРА-Информ.

— Федеральное правительство в Берлине теперь должно сделать все, чтобы обеспечить энергоснабжение. Нам нужно поговорить с Россией, несмотря на войну, нарушающую международное право, о вводе «Северного потока — 2» в эксплуатацию на определенный период времени, если поставки газа не могут быть гарантированы другим способом, — сказал Эрнст.

— Перерыв в поставках газа может нанести необратимый ущерб «промышленному костяку» Германии, — добавил он. По его мнению, действия министра экономики Роберта Хабека не решат проблему, так как «другие страны не в состоянии полностью компенсировать поставки газа» на уровне, сравнимом с поставками из России.

Ранее мы сообщали, что Германия становится посмешищем международной политики из-за Украины.