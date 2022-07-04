Болгария выслала дипломатов. 170 россиян вернулись в Москву

Болгария выслала российских дипломатов. Страну покинули не только представители российской власти, но и члены их семей. Чтобы забрать их всех, российскому МИДу пришлось направить в Софию два самолета.

Почти 170 россиян — дипломатов, сотрудников российских представительств и членов их семей — покинули Болгарию в воскресенье после решения властей об их выдворении из страны. Российские власти направили в Софию два самолета, которые доставили сотрудников посольства и консульства с семьями в московский аэропорт Внуково, пишет Первая Лента.

Во вторник уходящий премьер-министр Кирилл Петков объявил о высылке 70 дипломатов и других сотрудников дипломатических миссий России. По данным МИД Болгарии, в группе было 40 дипломатов. Большинство из них были обвинены в шпионаже. Вечером того же дня Россия закрыла свои консульства в Софии, Русе и Варне. В своем решении Петков подчеркнул асимметрию в количестве аккредитованных дипломатов — в Болгарии находились 140 российских дипломатов, в России — 23 болгарских дипломата.

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила в пятницу, что обратилась к властям своей страны с просьбой закрыть посольство. Неясно, приведет ли это к разрыву дипломатических отношений. Российские власти пока заявляли, что ответ «будет асимметричным».

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