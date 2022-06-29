США разместить постоянную штаб-квартиру свое армии в Польше

Президент США Джо Байден заявил об усилении военного присутствия США в Европе. Среди действий, которые должны быть предприняты США, будет создание постоянной штаб-квартиры 5-го корпуса США в Польше.

«Мы подтвердим единство и решимость нашего Альянса защищать каждую пядь территории НАТО. Статья 5 (Североатлантический договор) неприкосновенна. Мы серьезно относимся к тому, что там написано: нападение на одного — это нападение на всех (членов НАТО)» — заявил президент США, пишет Первая Лента.

Он объявил, что из-за угрозы войны США увеличат свое военное присутствие в Европе. Среди этих мероприятий он упомянул создание постоянной штаб-квартиры 5-го корпуса армии США в Польше, увеличение количества эсминцев, дислоцированных в Испании, с четырех до шести и отправку двух дополнительных эскадрилий F-35 в Великобританию.

Джо Байден заявил, что Альянс будет готов противостоять угрозам со всех направлений: с суши, моря и воздуха.

«Путин хотел финляндизации Европы, и он получит ее «натовскую изоляцию», — подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Эстонии раскритиковала НАТО.