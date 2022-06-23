Премьер-министр Эстонии раскритиковала НАТО: нас бы стерли с карты мира

Эстония была бы стерта с карты, а исторический центр Таллинна был бы стерт с лица земли, заявила премьер-министр Кая Каллас, критикуя нынешние планы НАТО по защите ее страны от нападения России.

Каллас сообщила журналистам, что нынешние планы НАТО по обороне Литвы, Латвии и Эстонии предполагают, что они будут уничтожены, а затем освобождены через 180 дней. Она назвала эту стратегию «устаревшей», пишет УРА-Информ.

— Если сравнить размеры Украины и Прибалтики, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры, — заявил премьер-министр Эстонии, отметив, что прошло более 100 дней с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину.

— Те из вас, кто был в Таллинне и знает наш старый город и века истории, которые здесь, и века культуры, которые здесь, — все это будет стерто с лица земли, в том числе наш народ, наша нация, — добавила она.

Каллас также сообщила журналистам, что разговаривала с иностранными войсками, дислоцированными в Эстонии — в основном из Великобритании, — которые сказали ей, что, учитывая нынешние планы НАТО, они будут практически стерты с лица земли потенциальным вторжением России. «Им не нравится мысль, что… они умрут», — прокомментировала она.

Комментарий премьер-министра Эстонии является элементом давления стран Балтии на других членов НАТО в связи с предстоящим саммитом в Мадриде. Вильнюс, Рига и Таллин настаивают на том, чтобы значительно усилить присутствие союзных войск в своем регионе, до 20-25 тысяч солдат

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