Политика

Стало известно, что попросил Зеленский у лидеров G7

Украинский президент хотел бы, чтобы война закончилась до зимы.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 27 июня, 2022
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Владимир Зеленский, который в понедельник присоединился по видеосзвязи к лидерам группы G7 в Баварии, заявил им, что хотел бы, чтобы война в Украине закончилась до конца года, до наступления зимы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС, знакомые с содержанием ведущих разговоров.

Президент Украины обратился к лидерам «большой семерки» — Великобритании, Канады, Франции, Германии, США, Японии и Италии — по видеосвязи во второй день саммита в Баварии, пишет Первая Лента.

Зеленский выразил надежду, что война в Украине, инициированная Россией 24 февраля, закончится до конца года, до наступления зимы. Украинский лидер также должен был обратиться к лидерам с просьбой обеспечить воюющих украинцев системами противовоздушной обороны и гарантиями безопасности.

Кроме того, президент Украины, — добавило Reuters, — должен был просить группу G7 о дополнительных санкциях в отношении России, помощи в экспорте украинского зерна и в восстановлении страны после войны.

Ранее мы сообщали, что американские добровольцы попали в плен к россиянам в Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 27 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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